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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de bir kişiye Müslüman karşıtı ifadelerle saldıran kadın gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde bir kişiye Müslüman karşıtı (İslamofobik) ifadeler kullanarak saldıran kadın "nefret suçu" kapsamında gözaltına alındı.

Nuri Aydın  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
ABD'de bir kişiye Müslüman karşıtı ifadelerle saldıran kadın gözaltına alındı

Ankara

Fox News'un haberine göre, New York polisi, Brooklyn'deki parkta bir kişiye sıcak kahve ve telefon fırlatarak saldıran 48 yaşındaki Hadasa Bozakkaravani'nin teslim olduğunu bildirdi.

Saldırdığı kişiye Müslüman karşıtı ifadeler kullanan Bozakkaravani'nin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan polis, Bozakkaravani'ye 4'ü "nefret suçu" kapsamında 9 suçlama yöneltildiğini belirtti.

New York'ta Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 124 arttı

Öte yandan, New York polisinin paylaştığı verilere göre, ekimde kentte Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 124 arttı.

Fox News'un haberinde ise kentteki nefret suçlarındaki artışın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından gelmesine dikkat çekildi.

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