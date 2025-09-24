Dolar
Dünya

Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikaları sonrası 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı

ABD, Başkan Donald Trump'ın ocakta ikinci kez göreve gelmesinden bu yana 2 milyondan fazla yasa dışı göçmenin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Şilan Turp  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikaları sonrası 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı

Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS), ülkeden ayrılan yasa dışı göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana sıklaştırdığı göçmenlik karşıtı denetimler sonucu toplamda 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmenin ülkeden ayrıldığı ve bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonunun kendi isteğiyle ülkeyi terk ettiği, 400 binden fazlasının ise resmi olarak sınır dışı edildiği kaydedildi.

2025'in sonuna kadar neredeyse 600 bin kişinin daha sınır dışı edilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir çalışmanın, Trump'ın politikalarının yürürlüğe girmesinden bu yana Orta Amerika'dan ABD'ye göçün yüzde 97 oranında azaldığını ortaya koyduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in "En kötü suçluları hedef alan sıkılaştırılmış göçmenlik denetimleri, her gün sokaklarımızdan daha fazla suçlu yasa dışı göçmeni uzaklaştırıyor ve yasa dışı şekilde ülkemizde bulunan herkese net bir mesaj gönderiyor: Kendi isteğinizle ayrılın yoksa sizi tutuklayıp sınır dışı edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

