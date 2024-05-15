Dolar
32.28
Euro
34.95
Altın
2,359.21
ETH/USDT
2,905.30
BTC/USDT
61,936.00
BIST 100
10,173.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de başkanlık ön seçimlerinde Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da Trump ile Biden rahat kazandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da yapılan ön seçimlerde rakipsiz durumdaki Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump rahat kazandı.

Hakan Çopur  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
ABD'de başkanlık ön seçimlerinde Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da Trump ile Biden rahat kazandı

Washington DC

ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci Nebraska, Maryland ve Batı Virginia eyaletlerindeki seçimlerle devam etti.

Her ikisi de rakipsiz olduğu için bir bakıma formalite olarak devam eden ön seçim sürecinde Demokrat aday adayı Biden ile Cumhuriyetçi aday adayı Trump bu üç eyalette de açık farkla kazandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin tek aday adayı konumundaki Trump, halen yarışa devam eden Nikki Haley'nin büyük farkla önünde Nebraska'da yüzde 77, Maryland'da yüzde 80 ve Batı Virginia'da ise yüzde 88 düzeyinde oy aldı.

Demokrat Parti'de ise tek başına yarışan mevcut ABD Başkanı Biden, Nebraska'da yüzde 92, Maryland'da yüzde 86 ve Batı Virginia'da ise yüzde 70 düzeyinde oy aldı.

Cumhuriyetçi Parti'de resmi başkan adayı temmuz ayında, Demokrat Parti'de ise ağustos ayında yapılacak parti kongrelerinde belirlenecek.

ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen-46" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak
"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

ABD'de başkanlık ön seçimlerinde Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da Trump ile Biden rahat kazandı

ABD'de başkanlık ön seçimlerinde Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da Trump ile Biden rahat kazandı

Harvard Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, yönetimle anlaştıklarını duyurdu

Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti

ABD, Gürcistan Parlamentosunda onaylanan "yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısından "derin endişe" duyuyor

ABD, Gürcistan Parlamentosunda onaylanan "yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısından "derin endişe" duyuyor
Beyaz Saray: Gazze'deki insani yardım çalışanları korunmalı

Beyaz Saray: Gazze'deki insani yardım çalışanları korunmalı
Fitch: ABD'de yavaşlayan gelir artışı yılın ikinci yarısında tüketici harcamalarını zayıflatacak

Fitch: ABD'de yavaşlayan gelir artışı yılın ikinci yarısında tüketici harcamalarını zayıflatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet