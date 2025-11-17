Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıkladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.

Hakan Çopur  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Trump, F-35'lerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Trump, "Suudilere F-35 savaş uçakları satacağız." dedi.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.


