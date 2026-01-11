Dolar
Dünya

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarını "derhal" bu ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Aynur Şeyma Asan  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu

Ankara

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Venezuela'daki güvenlik durumunun değişkenliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Daha önce ABD vatandaşları için Venezuela'ya seyahat uyarıları yapıldığı hatırlatılan açıklamada "Uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla Venezuela'daki ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela'da "silahlı grupların yolları kapattığı ve ABD vatandaşlığı olanlar ya da bu ülkeyi destekleyenleri hedef aldığına" dair rapor alındığı ileri sürülerek ABD'lilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Venezuela'da elektrik kesintileri yaşandığı belirtilen açıklamada, bu ülkeye seyahat uyarısının en yüksek düzey olan 4. seviyede olduğu kaydedildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ABD'nin seyahat uyarısındaki güvenlik endişelerinin "asılsız iddialar" olduğunu belirterek, ülkesinin "sükunet ve istikrar içinde olduğunu" ifade etti.

Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, 9 Ocak'ta, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

Venezuela hükümeti, ertesi gün ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik diyalog kanallarının tekrar açıldığını duyurmuştu.

