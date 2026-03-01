Dolar
Dünya

Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'den eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye açıklamasına tepki

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Washington

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Greene, Bennett'in "Türkiye, yeni İran'dır." dediği, 16 Şubat 2026'da yaptığı bir konuşmanın videosunu alıntılayarak, Bennett'a, "Merhaba. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." sözleriyle tepki gösterdi.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Greene, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ve Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin Trump'ın tutumunu güçlü şekilde eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Trump, kasım ayı ortasında Greene'e verdiği desteği çektiğini açıklamış, bundan kısa bir süre sonra da Greene, Kongre'den 5 Ocak itibarıyla ayrılacağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçi tabandaki MAGA (Make America Great Again) hareketinin en önemli isimlerinden olan Greene, Trump'ın İran'a yönelik saldırı kararını da "Bu, 'Önce Amerika' yaklaşımına uygun değil, Trump savaşları sona erdirme vaadiyle başkan oldu." sözleriyle eleştirmişti.

Eski İsrail Başbakanı Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.

