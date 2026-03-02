ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle 2 Mart'ta kapalı olacak
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, bölgedeki gelişmeler nedeniyle pazartesi günü kapalı olacağı belirtildi.
Beyrut
Elçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2 Mart'ta elçiliğin kapalı olacağı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, güvenlik nedeniyle Beyrut'taki çalışanlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yapmıştı.
