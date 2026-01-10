Dolar
Dünya

Venezuela: Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ABD ile diyalog başlatıldı

Venezuela hükümeti, ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik diyalog kanallarının tekrar açıldığını duyurdu.

Sinan Doğan  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Venezuela: Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ABD ile diyalog başlatıldı

Bolivar

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bolivarcı hükümetinin barış diplomasisine bağlılığı vurgulandı.

Açıklamada, Venezuela hükümetinin, ABD ile her iki ülkede diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla diyalog kanallarını tekrar açtığı belirtildi.

ABD'nin uluslararası hukuku açık şekilde ihlal eden askeri müdahalesi sonucunda çok sayıda vatanseverin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Venezuela, bu saldırıyla diplomatik yollarla mücadele edecektir. Çünkü Bolivarcı Barış Diplomasisinin, egemenliğin savunulması, uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi ve barışın korunması için meşru yol olduğuna inanıyoruz. Bu süreç, Cumhurbaşkanı ve eşinin maruz kaldığı saldırı ile kaçırılmanın doğurduğu sonuçları ele almayı ve karşılıklı ilgi alanlarına yönelik bir çalışma gündeminin değerlendirilmesini amaçlamaktadır."

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomatik heyetin teknik ve lojistik değerlendirmelerde bulunmak üzere Venezuela'ya ulaştığı, aynı şekilde Venezuela'dan bir diplomatik heyetin de görevlerini yerine getirmek üzere ABD'ye gönderileceği belirtildi.

​​​​​​​Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

