ABD, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yeni saldırılar düzenledi
ABD güçleri, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemileri uluslararası sularda vurdu.
Ankara
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 30 Aralık'ta Savunma Bakanı Pete Hegseth'in emri doğrultusunda uluslararası sularda 3 gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.
- Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu
- Trump yönetiminin Karayipler'deki hamleleri "uluslararası hukukun ihlali" olarak değerlendiriliyor
Açıklamada, istihbaratın bu gemilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığını doğruladığı, saldırılarda gemilerdeki 3 kişinin öldürüldüğü, geri kalanların ise denize atladığı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayrıca SOUTHCOM, dün uluslararası sularda 2 gemiye daha saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Vurulan gemilerin ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı gruplar tarafından yönetildiği, gemilerdeki 5 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi'ndeki ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.