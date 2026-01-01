Dolar
Van'ın Çatak ilçesinde çığ altında kalan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Dünya

Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

ABD'de Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk saatlerinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

Ankara

New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda yeni yılın ilk saatlerinde Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel tören düzenlendi.

Halihazırda kullanılmayan istasyondaki töreni New York Başsavcısı Letitia James yönetti.

Törende Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

İstasyonun merdivenlerinde katılımcılara hitap eden Mamdani, "Bu, gerçekten de ömür boyu sürecek bir onur ve ayrıcalık. Görevimize başlarken yarın herkesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda düzenlenen törenin taşıdığı manaya dikkati çeken Mamdani, "Bu, toplu taşımanın şehrimizin canlılığı, sağlığı ve mirası için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır." dedi.

Halka açık yemin töreni de yapılacak

Mamdani’nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesinin merdivenlerinde gerçekleştirilecek.

Törende New York’un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez açılış konuşmasını yapacak, yemini Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ettirecek.

Yaklaşık 4 bin biletli davetlinin iştirakinin beklendiği törenin ardından Mamdani, Broadway Caddesi'nde on binlerce kişinin ücretsiz katılabileceği halka açık sokak partisi düzenleyecek.

Halka açık yemin töreni kapsamında New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan’daki birçok sokak ve caddeyi trafiğe kapatacak.

New York’taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başlayacak.

Mamdani, 4 Kasım'daki belediye başkanı seçimlerini kazanmıştı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.

