Dünya

ABD'de yeni yıl öncesi, Louisiana eyaletinin New Orleans kentine 350 Ulusal Muhafız konuşlandırıldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Louisiana eyaletinin New Orleans kentine konuşlandıracağını açıkladığı Ulusal Muhafızların, yeni yıl öncesi kente intikal ettiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Ankara

ABD'de yetkililer, 24 Aralık'ta konuşlandırılacağı açıklanan 350 Ulusal Muhafız'ın, yeni yıl öncesi New Orleans'a geldiğini bildirdi.

Buna göre Ulusal Muhafızların, New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde 1 Ocak 2025'te düzenlenen saldırının yıl dönümünde devriye atacağı ve güvenlik önlemlerine destek sağlayacağı kaydedildi.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.

Louisiana Jeff Landry ise 24 Aralık'ta, yeni yıl öncesi New Orleans'a 350 Ulusal Muhafız'ı konuşlandıracağını bildirmişti. Landry, askerlerin en az 2026 Şubat sonuna kadar kentte kalacağını kaydetmişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafız'ı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken yasal süreç devam ediyor.

