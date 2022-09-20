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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD: Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı herhangi bir sözde referandumu kabul etmeyeceklerini ve referandum planının Rusya'nın "umutsuzluğunun" bir yansıması olduğunu belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 20.09.2022
ABD: Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz

Washington DC

Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifingine katılarak ülkenin dış politikası konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın topyekun seferberlik ilan edebileceğini dile getiren Sullivan, bu adımın ve olası bir referandumun Rusya'nın Ukrayna ile savaşta ne kadar "umutsuz durumda" olduğunun da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Sullivan "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

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