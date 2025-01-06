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Dünya

ABD: Rusya, silah karşılığında Kuzey Kore'ye gelişmiş uzay ve uydu teknolojileri vermek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın, silah ve teçhizat desteği karşılığında, Kuzey Kore'ye gelişmiş uzay ve uydu teknolojilerini vermek istediğini belirtti.

Ahmet Furkan Mercan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
ABD: Rusya, silah karşılığında Kuzey Kore'ye gelişmiş uzay ve uydu teknolojileri vermek istiyor

Ankara

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Blinken, başkent Seul ziyaretinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore ile Rusya arasında son dönemde artan askeri işbirliğini "endişe verici" bulduklarını belirtti.

Blinken, Rusya'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojisini vermek istediğini, karşılığında ise Pyongyang'dan silah ve teçhizat desteği beklediğini belirterek, "Putin'in, Rusya'nın on yıllardır uyguladığı politikasını tersine çevirip, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını kabul etmeye yakın olabileceğine inanmak için nedenlerimiz var." diye konuştu.

Söz konusu endişenin, Güney Kore ve Japonya için de büyük bir odak noktası olduğunu kaydeden Blinken, Tokyo ve Seul'un ABD ile oluşturdukları üçlü güvenlik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Blinken, Washington-Seul ittifakının, Kuzeydoğu Asya ve Hint-Pasifik bölgelerinde "barışın, güvenliğin ve refahın temel taşı" olduğunu söyledi.

Yaklaşık 12 bin Kuzey Koreli askerin Rus güçleriyle birlikte Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'daki savaş cephelerine sevk edildiği tahmin ediliyor.

Moskova ve Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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