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Dünya

ABD’li yetkililer, Yemen açıklarındaki ABD gemisinin birden fazla füzeyi önlediğini duyurdu

ABD’den iki yetkili, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen kıyısı yakınlarında birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı.

Saadet Firdevs Aparı, Ahmet Dursun  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
ABD’li yetkililer, Yemen açıklarındaki ABD gemisinin birden fazla füzeyi önlediğini duyurdu ABD Donanmasına ait Burke sınıfı destroyer "USS Carney"(Arşiv)

Ankara

CNN’in isimleri açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Yemen yakınlarında nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi tespit ederek engelledi.

Yetkililerden biri füzelerin Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti.

İran devlet televizyonunda İsrail'e karşı "savaş planı"

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

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