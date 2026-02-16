Dolar
Dünya

ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin kararını "aylar değil haftalar içinde" vereceğini iddia etti.

Burak Dağ  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Kudüs

ABD’li Senatör Graham, Tel Aviv'de yaptığı basın toplantısında, ABD'nin İran'a olası askeri saldırısı ve Cenevre'de ikinci turu yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu belirten Graham, "Biri diplomatik bir yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "hangi seçeneğin daha büyük balığı tutabileceği" arayışında olduğunu söyleyen Graham, Trump'ın kararını "aylar değil, haftalar içinde." vereceğini savundu.

İran’daki yönetimin 1979’dan beri "en zayıf noktasında" olduğunu ileri süren Graham, olası ABD saldırısına İran’ın vereceği cevap hakkında ise "Bölgedeki askerlerimiz vurulabilir mi? Kesinlikle vurulabilirler. Eğer topyekün bir saldırı yaparsak İran karşılık verebilir mi? Kesinlikle verebilir." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​The Times of Israel'e verdiği demeçte ise Graham, Trump ile Netanyahu arasında İran konusunda "hiçbir görüş ayrılığı" olmadığını savundu.

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sıklaştırdığı adımlarına ilişkin olarak ise Graham, ilhak hamlesinin İsrail’e uluslararası alanda "büyük bir darbe" vuracağını söyledi.

ABD ile İran heyetlerinin, yarın Cenevre'de nükleer müzakerelerin ikinci turu kapsamında görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmelerin ilk turu, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmıştı.

