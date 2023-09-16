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Dünya

ABD, Kuzey Kore'nin ihlallerine karşı adım atılması için BMGK'ye baskı yapacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin "uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonları" karşısında adım atılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) baskılarının süreceğini söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
ABD, Kuzey Kore'nin ihlallerine karşı adım atılması için BMGK'ye baskı yapacak

Ankara

Basın toplantısında konuşan Sullivan, Kuzey Kore'nin "uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonları" ve Rusya'ya silah satmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sullivan, Rusya ve Çin'in BMGK'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları etkisiz kılma ihtimaline ilişkin soruya, "Rusya'nın daha önce yaptıklarına bakıldığında, BMGK'nin daimi bir üyesi olarak temel sorumluluklarını yerine getirip getirmeyeceği konusunda endişelerimiz var." cevabını verdi.

Sullivan, "Kuzey Kore'nin uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonları karşısında New York'un (BMGK'yi kastederek) daha fazla adım atması için baskı yapmaya devam edeceğiz." taahhüdünde bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Sullivan, "Japonya ve Güney Kore'den mevkidaşlarımla görüştüm. Üçümüz bu konuda istişare etme ve gelecek günlerde ve haftalarda atacağımız adımları koordine etme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmeye ilişkin Sullivan, ziyarete dair fikirlerinin değişmediğini belirterek, "Kuzey Kore'nin Ukraynalıları öldürmek üzere Rusya'ya silah sağlamasıyla ilgili görüşmelerin ilerlediğini" düşündüklerini dile getirdi.

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