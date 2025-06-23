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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Dünya

Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki durumun gerginleşmesine yol açtığı ve buna son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı

Moskova

Bakanlık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu ve Basra Körfezi'nde durumun hızla gerginleşmesine ve radikal istikrarsızlığa yol açıyor. Burada küresel ve bölgesel güvenliğin baltalanması söz konusu. Bu da ticari ve ekonomik ilişkiler, hava, deniz ve diğer iletişim araçları, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi süreci için uzun vadede son derece zararlı sonuçlar doğurabilir."

Siyasi, diplomatik çözüm sürecine dönülmesi ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı, İran'daki yönetimi değiştirme, ülkenin egemenliğini bozma, iç işlerine karışma ve İran halkının kaderini belirleme yönündeki girişimleri, Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğünü, uluslararası hukuk normlarını ve prensiplerini ihlal ediyor. Bu kabul edilemez olaylara derhal son verilmeli. Gerginliğin tırmandırılmasına son verilmesi, kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınılması çağrısı yapıyoruz."

Açıklamada, Rusya'nın BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi platformlarda, taraflarla ikili temaslarda çözüme yönelik girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

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