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Dünya

Putin, Orta Doğu'daki duruma dış güçlerin dahil olmasının, dünyayı tehlikeli bir noktaya getirdiğini belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'daki duruma bölge dışı güçlerin dahil olduğunu ve bunun, dünyayı tehlikeli bir noktaya getirdiğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Putin, Orta Doğu'daki duruma dış güçlerin dahil olmasının, dünyayı tehlikeli bir noktaya getirdiğini belirtti

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rus askeri okul ve üniversitelerden mezun olanlarla sarayda görüştü.

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Burada konuşan Putin, Orta Doğu bölgesindeki duruma değinerek "Orta Doğu'daki durum keskin bir şekilde kötüleşti. Duruma bölge dışı güçler de dahil oluyor. Tüm bunlar, dünyayı tehlikeli bir noktaya getiriyor." dedi.

Batılı ülkelerin, Rusya'yı yenilgiye uğratmaya çalıştıklarını ve Ukrayna'ya askeri ve maddi desteği sürdürdüklerini dile getiren Putin, NATO'nun askeri potansiyelini güçlendirme planlarından vazgeçmediğini, küresel askerileştirmeyi ve silahlanma yarışını kışkırttığını belirtti.

Putin, "Jeopolitik gerginliğin artmasını göz önünde bulundurarak, Rusya'nın ve müttefiklerimizin güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik gerekli önlemler almaya, Rusya'nın egemen ve bağımsız kalkınmasının garantisi olan Silahlı Kuvvetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İnsansız hava aracı birliklerini oluşturmaya başladıklarını dile getiren Putin, Rus birliklerinin askeri potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Rusya'nın nükleer üçlemesine önem verdiklerini ve modern sistemlerle donatmaya devam edeceklerini söyleyen Putin, "Oreşnik" balistik füze sisteminin seri üretimine başlayacaklarını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyonda" tecrübe edindiklerini belirterek "Bu, bize avantaj sağlıyor. Bu kaynağın korunması, gelecek nesil askerlere aktarılması ve askerlerin eğitim sürecine entegre edilmesi önemli." dedi.

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