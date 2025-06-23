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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler bu hafta netlik kazanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin bu hafta netlik kazanacağını belirterek, "İstanbul'da sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci devam ediyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Rusya: Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler bu hafta netlik kazanacak

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya ile Ukrayna arasındaki yeni tur müzakere olasılığını değerlendirdi.

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Ukrayna ile uzmanlar seviyesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Peskov, "İstanbul'da sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci devam ediyor. Esir ve cenaze değişimi süreci devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'yla yeni tur müzakere tarihinin henüz belirlenmediğini kaydederek, "Üçüncü tur müzakerelerin bu hafta netlik kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle çalışmaları devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin, müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından ancak gerçekleşeceğini kaydeden Peskov, Ukrayna ile ilgili belirledikleri hedeflere ulaşmak için uğraştıklarını söyledi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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