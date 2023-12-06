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Dünya

ABD Kongresi'nde "antisiyonizm, antisemitizme eşittir" ifadesi yer alan karar tasarısı kabul edildi

Yasal bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısına bazı Demokrat üyeler ve Filistin yanlısı gruplar tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
ABD Kongresi'nde "antisiyonizm, antisemitizme eşittir" ifadesi yer alan karar tasarısı kabul edildi

Washington

ABD'de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde, antisiyonizmin antisemitizmle eşit olduğunu iddia eden bir maddenin de yer aldığı sembolik karar tasarısı kabul edilirken, tasarıya Filistin destekçisi gruplardan tepki geldi.

Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan tasarıya ilişkin oylamada 311 evet oyuna karşılık 14 hayır oyu kullanılırken, 92 Demokrat ise çekimser kaldı.

Antisiyonizmin antisemitizm ile eşit olduğu savına yer verilen tasarıda, ABD’de ve dünyanın farklı ülkelerinde yükselen Yahudi karşıtlığına dikkat çekilirken, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar tasarının merkezinde yer aldı.

Herhangi bir yasal bağlayıcı bulunmayan tasarı, Temsilciler Meclisinin İsrail’e güçlü desteğini ortaya koyarken, tarihsel olarak birbirinden farklı unsurlar olan antisiyonizm ile antisemitizmin birbirine eşit kavramlar olarak tanımlanması tepki çekti.

Demokratlardan ve Filistinli gruplardan tasarıya tepki

Bu arada, tasarı için hayır veya çekimser oy kullanan bazı Demokrat üyeler, tasarıya tepki gösterdi.

Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail yönetiminin ve Netanyahu'nun aşırılıkçı politikalarına karşı çıkmak antisemitizm değildir." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer Demokrat üye Pramila Jayapal ise antisiyonizm ile antisemizimin birbirinden ayrı şeyler olduğunu ve bunları eşitlemenin çok tehlikeli bir yorum olduğunu vurguladı.

ABD merkezli MPower Change ile ABD Filistin Toplumu Ağı ve Barış İçin Yahudilerin Sesi gibi Filistin'e destek veren birçok grup da tasarıya tepki gösterdi.

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