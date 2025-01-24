ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'e silah ambargosu çağrısını yineledi
Filistin asıllı ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in "etnik temizlik" girişimini sona erdirmediğini, İsrail'i sadece silah ambargosunun durduracağını belirtti.
New York
Tlaib, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da çocukları öldürmeye devam ettiğine dikkati çeken Tlaib, bunların Filistinlilere gösterilen değersizlik nedeniyle manşetlerde yer almadığını kaydetti.
Tlaib, "Etnik temizlik sona ermedi. İsrail'e silah ambargosu uygulanmadan asla durmayacaklar." ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2’nci gününde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta 3 Filistinli yaşamını yitirmişti.
Refah şehir merkezindeki İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu Zekeriya Hamid Yahya isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetmiş, onun cenazesini almaya çalışan bir başka çocuk ise yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.