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Konya’nın Selçuklu ilçesinde üç katlı binada göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.
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Dünya

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'e silah ambargosu çağrısını yineledi

Filistin asıllı ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in "etnik temizlik" girişimini sona erdirmediğini, İsrail'i sadece silah ambargosunun durduracağını belirtti.

Şerife Çetin  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'e silah ambargosu çağrısını yineledi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Tlaib, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da çocukları öldürmeye devam ettiğine dikkati çeken Tlaib, bunların Filistinlilere gösterilen değersizlik nedeniyle manşetlerde yer almadığını kaydetti.

Tlaib, "Etnik temizlik sona ermedi. İsrail'e silah ambargosu uygulanmadan asla durmayacaklar." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2’nci gününde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta 3 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Refah şehir merkezindeki İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu Zekeriya Hamid Yahya isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetmiş, onun cenazesini almaya çalışan bir başka çocuk ise yaralanmıştı.

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