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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD hükümetinden Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'ye Washington ziyaretinde kısıtlama

ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

Şerife Çetin  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
ABD hükümetinden Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'ye Washington ziyaretinde kısıtlama

New York

Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temas Grubu'nun cumartesi Kanada’da görüşmeler yapması öngörülüyor.

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