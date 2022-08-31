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Dünya

ABD Hazine Bakanı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasındaki ilerleme konusunda iyimser

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 31.08.2022
ABD Hazine Bakanı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasındaki ilerleme konusunda iyimser

Washington DC

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ile görüştüğü bildirildi.

Yellen, söz konusu görüşmede, ABD ve İngiltere'nin bir dizi ortak küresel hedef ve öncelik çerçevesinde yakın bir şekilde çalıştığını aktardı.

Bunlardan en öne çıkanın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı verilen ortak tepki olduğuna işaret eden Yellen, İngiltere'nin G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirme çalışmalarında kilit bir müttefik olduğunu aktardı.

Yellen, "Tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmek için ekiplerimiz ve tüm G7'nin kaydettiği önemli ilerleme konusunda gerçekten iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

Tavan fiyat uygulamasının 2 temel hedefe katkı sunacağına dikkati çeken Yellen, ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmeye devam etmek için ihtiyaç duyduğu geliri azaltacağını dile getirdi.

Yellen, uygulamanın katkı sunacağı diğer hedefin ise küresel pazar için güvenilir petrol arzının sürdürülmesi ve enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının oluşturulması olduğunu kaydetti.

Rusya'nın başlattığı savaşın küresel olarak enerji fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirten Yellen, "Bence tavan fiyat, küresel piyasalara daha düşük fiyatlarla istikrarlı bir petrol akışı sağlayarak enflasyonla mücadele etmek için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri." ifadesini kullandı.

Yellen, Rus petrol üretiminin çoğunun durdurulması halinde, bir fiyat tavanı olmadan küresel enerji fiyatlarında büyük bir artış tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurmuştu.

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