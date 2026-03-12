Dolar
44.11
Euro
50.93
Altın
5,099.30
ETH/USDT
2,058.20
BTC/USDT
69,966.00
BIST 100
13,286.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da "ASRİAD Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Paris'te görüşecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 15-16 Mart tarihlerinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Paris'te bir araya geleceği bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Paris'te görüşecek

Washington

ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bessent'in 15-16 Mart tarihlerinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bessent, "Başkan (Donald) Trump ve Başkan Şi (Cinping) arasındaki karşılıklı saygı bağları sayesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret ve ekonomi diyaloğu ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ekiplerinin ABD'li çiftçileri, işçileri ve işletmeleri ilk sıraya koyacak sonuçlar üretmeye devam edeceğini kaydetti.

Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl bir yandan Washington yönetiminin tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer yandan Çin'in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımlarıyla artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Paris'te görüşecek

ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Paris'te görüşecek

Kayısı çekirdeğinden biyomalzeme üreten Türk girişimci Paris'te ihracat ağını büyütüyor

Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

İTO Başkanı Avdagiç: "İş dünyası olarak beklentimiz Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca başlaması"

İTO Başkanı Avdagiç: "İş dünyası olarak beklentimiz Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca başlaması"
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Türk firmaları stratejik "kompozit" teknolojileriyle Paris'te boy gösteriyor

Türk firmaları stratejik "kompozit" teknolojileriyle Paris'te boy gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet