Dolar
35.95
Euro
37.31
Altın
2,860.08
ETH/USDT
2,781.50
BTC/USDT
98,227.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Altındağ ilçesinde ahşap malzemelerin üretildiği bir işyerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD, Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri göndermeye başladığını duyurdu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasının başladığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
ABD, Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri göndermeye başladığını duyurdu

Washington

Noem, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşan Noem, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı.” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Beyaz Saray ise 2 Şubat’ta Guantanamo Körfezi'nin düzensiz göçmenlere hazırlanması için ABD Deniz Piyadelerinin körfeze ulaştığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler, Trump'ın söz konusu planına ilişkin, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı
Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Benzer haberler

Meksika, gümrük vergisi duraklamasının ardından ABD sınırına asker konuşlandırmaya başladı

Meksika, gümrük vergisi duraklamasının ardından ABD sınırına asker konuşlandırmaya başladı

ABD, Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri göndermeye başladığını duyurdu

Suudi Arabistan, Trump'ın "İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti şartından vazgeçtikleri" iddiasını yalanladı

ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı

ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı
Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde Netanyahu ile Trump'ı protesto etti

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde Netanyahu ile Trump'ı protesto etti
ABD Başkanı Trump: ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak

ABD Başkanı Trump: ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet