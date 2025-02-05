ABD, Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri göndermeye başladığını duyurdu
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasının başladığını bildirdi.
Washington
Noem, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
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ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşan Noem, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı.” ifadelerini kullandı.
Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.
Beyaz Saray ise 2 Şubat’ta Guantanamo Körfezi'nin düzensiz göçmenlere hazırlanması için ABD Deniz Piyadelerinin körfeze ulaştığını bildirmişti.
Birleşmiş Milletler, Trump'ın söz konusu planına ilişkin, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.