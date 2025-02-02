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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Dünya

Beyaz Saray, ABD Deniz Piyadelerinin Guantanamo Körfezi'ne ulaştığını duyurdu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa dışı yabancıları" göndermek için hazırlanılmasını talep ettiği Guantanamo Körfezi'ne, ABD Deniz Piyadelerinin ulaştığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Beyaz Saray, ABD Deniz Piyadelerinin Guantanamo Körfezi'ne ulaştığını duyurdu

New York

Beyaz Saray, konuya ilişkin, X sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.

Mesajda, ABD Deniz Piyadeleri ile bir askeri uçağın fotoğrafına yer verildi ve "ABD Deniz Piyadeleri, yasa dışı yabancılara ev sahipliği yapacak Guantanamo Körfezi'ne ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Piyadelerin, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığına "Göçmen Operasyon Merkezi"ni genişletmek için destek vereceği belirtilirken, bu adımın, Başkan Trump'ın, Amerikalıları ve ulusu güvenli kılma misyonuna katkı sağlayacağı ifade edildi.

"Sadece en kötüler gönderilecek"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise NBC News'e verdiği röportajda, "sadece en kötülerin, kötü aktörlerin" Guantanamo Körfezi'ne gönderileceğini belirterek, ABD Savunma Bakanlığına verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Söz konusu kişilerin ülkelerine geri gönderilene kadar burada tutulacağını belirten Noem, suçlulara öncelik verileceğine işaret etti.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Trump'ın söz konusu planına ilişkin, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

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