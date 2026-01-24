ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir gemiyi hedef aldı
ABD, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiyi vurdu.
Ankara
ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, saldırıdan sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma faaliyetinin sürdüğü kaydedildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.