Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir gemiyi hedef aldı

ABD, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiyi vurdu.

Yasin Yorgancı  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Ankara

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, saldırıdan sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma faaliyetinin sürdüğü kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

