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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk öğrenci Öztürk'ün vize iptalinin nedenini açıklamaktan kaçındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Boston kentinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün vizesinin ne gerekçeyle iptal edildiğine ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

Şerife Çetin, Rabia İclal Turan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk öğrenci Öztürk'ün vize iptalinin nedenini açıklamaktan kaçındı

New York

AA muhabiri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'a Öztürk'ün vizesinin iptal edilme gerekçesinin tam olarak ne olduğunu, sadece İsrail'i eleştirdiği için mi vizesinin iptal edilip edilmediğini sordu.

Bruce, "Mahkemelerce karara bağlanacak bir süreç hakkında konuşmayacağım." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuya ilişkin daha önce açıklama yaptığını anımsatan Bruce, ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığının Öztürk'ün suç işlediğini düşündüğünü ve bu nedenle mahkemeye sevk ettiğini kaydetti.

Bruce, benzer durumlar hakkında da yorum yapmayacağını söyledi.

Rubio 300'den fazla öğrencinin vizesinin iptal edildiğini bildirmişti

Bakan Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruya yanıt verirken, yönetimin bu konuda çok net olduğunu söylemişti.

ABD'li Bakan, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Rubio, "Bunu her gün yapıyoruz. Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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