Dünya

ABD'de Trump yönetiminin başkent Washington'daki müdahalesine üç Cumhuriyetçi eyaletten destek

ABD’de üç Cumhuriyetçi eyalet, Donald Trump yönetiminin başkent Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar verdi.

Dilara Karataş  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
ABD'de Trump yönetiminin başkent Washington'daki müdahalesine üç Cumhuriyetçi eyaletten destek Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Washington

West Virginia eyaletinin ardından South Carolina ve Ohio da başkente Ulusal Muhafız birlikleri gönderiyor.

South Carolina Valisi Henry McMaster, Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine 200 Ulusal Muhafız'ı görevlendirdiğini açıkladı, olası kasırga veya doğal afet durumunda askerlerin geri çağrılacağını bildirdi.

Ohio Valisi Mike DeWine da 150 askeri polisin devriye görevleri yapacağını ve ek güvenlik sağlayacağını, birliklerin gelecek günlerde başkent Washington'a ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Ulusal Muhafızların başkente müdahalesine karşı tepkiler sürüyor.

Dupont Circle'da toplanan göstericiler, Beyaz Saray'a yürüyüş düzenleyerek "Askeri işgale hayır" ve "Başkente faşist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Morgan Taylor, "Bu ülkede böyle bir şeyin yaşanıyor olmasına inanamıyorum. İnsanların tepkisi artarsa yönetim geri adım atmak zorunda kalabilir." dedi.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

West Virginia Valiliğinin, Trump yönetiminin girişimlerini desteklemesi amacıyla Vali Patrick Morrisey’den talepte bulunduğu, bu kapsamda en az 300 nitelikli personel ile gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği bildirilmişti.

