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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Hakan Çopur   | 18.01.2021
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Moskova yönetimine tepki gösterdi. 

Açıklamasında, "ABD, Aleksey Navalnıy'ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Pompeo, Rusya'daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.

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