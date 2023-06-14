Dolar
23.56
Euro
25.53
Altın
1,936.93
ETH/USDT
1,656.30
BTC/USDT
25,210.00
BIST 100
5,360.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD’de Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındığı belirtildi

ABD’de, salgın döneminde Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği bildirildi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
ABD’de Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındığı belirtildi

Washington

Associated Press’in (AP) haberinde, ABD hükümetinin Kovid-19 yardımı olarak toplam 4,2 trilyon dolar ayırdığı belirtildi.

Haberde, olay “ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı” olarak nitelendirilirken, bu miktardan 280 milyar dolardan fazlası çalındığı, 123 milyar dolardan fazlasının ise israf edildiği aktarıldı. Bunun da Kovid-19 için yapılan toplam yardımın yüzde 10’una denk geldiği belirtildi.

Müfettişler ve uzmanlar ise Kovid-19 salgınının başlarında, yardım için ayrılan fonun hızlı bir şekilde dağıtımını yapmaya çalışan hükümeti suçlayarak, yardımlara başvurularda kısıtlamaların çok az ve gözetimin yetersiz olduğunu dile getirerek, bunun da dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını ileri sürdü.

Yetkililer, dolandırıcıların hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak, işsizlik yardımları aldığını ve bunu ülke çapında birçok eyalette yaptıklarını belirtti.

Washington Doğu Bölgesi Başsavcılığının Dolandırıcılık ve Beyaz Yaka Suçlar Birimi Şefi Dan Fruchter, "Burada herkesin erişebileceği sonsuz bir para havuzu vardı. İnsanlar, yasal olmasa da sosyal olarak kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünerek kendilerini kandırdı." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığının Kovid-19 Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Birimi Yardımcı Direktörü Mike Galdo yardım fonunun çalınmasıyla ilgili, "Bu, benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık." dedi.

Washington hükümetinin şimdiye kadar aralarında askerler, papazlar, diğer resmi görevliler ve suçluların da bulunduğu 2 bin 230’dan fazla kişiyi dolandırıcılıkla suçlayarak işlem yaptığı ve binlercesinin soruşturmasının ise devam ettiği ifade ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci
Ardahan'da yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı
Europol'ün terör raporu: PKK, Avrupa'da propaganda için para toplamaya devam etti

Benzer haberler

ABD, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini yineledi

ABD, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini yineledi

ABD’de Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındığı belirtildi

Stoltenberg, Vilnius'ta Ukrayna'nın NATO'ya üyelik davetinin gündeme gelmeyeceğini belirtti

ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddiası

ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddiası
ABD'li senatörden, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığı gerekçesiyle Macaristan'a silah satışına engel

ABD'li senatörden, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığı gerekçesiyle Macaristan'a silah satışına engel
ABD, riskleri azaltmak için köpek balıklarına gelişmiş algılayıcılar takmaya başladı

ABD, riskleri azaltmak için köpek balıklarına gelişmiş algılayıcılar takmaya başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet