ABD Başkanı Trump, uzay endüstrisi yükümlülüklerini azaltmak için kararname imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, uzay sektöründeki yükümlülükleri azaltmayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, imzaladığı kararname kapsamında uzay endüstrisini güçlendirmek amacıyla Ulaştırma Bakanı'na fırlatma ve yeniden giriş lisanslarına ilişkin çevresel incelemeleri hızlandırma veya kaldırma talimatı verdiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin 2030 yılına kadar yeni uzay faaliyetlerini ve fırlatma sıklığını artırarak uzaydaki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedeflediği, bu doğrultuda eski, gereksiz veya aşırı kısıtlayıcı kuralların yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.
Uzay sektöründeki ticari lisans ve izin süreçlerinin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, Ticaret Bakanı'na, Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları ile NASA koordinasyonunda çalışarak, uzay limanı projeleri kapsamında ilgili mevzuata uyumu değerlendirme görevi verildiği kaydedildi.
Mevcut izin süreçlerinin yeniliği yavaşlattığı ve küçük şirketleri dezavantajlı duruma düşürdüğü ifade edilen açıklamada, Uzay Ticaret Ofisi'nin doğrudan Ticaret Bakanı'na bağlanarak kurumsal önceliğinin artırılacağı bildirildi.