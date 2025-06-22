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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Can Hasasu  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Washington

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