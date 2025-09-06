Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,279.00
BTC/USDT
110,235.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan, Chicago'da da sınır dışı operasyonu başlatacağını ima eden paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, demokrat eyalet Illinois'in en büyük şehri Chicago'yu hedef gösterdiği paylaşımda, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonu başlatacağı imasında bulundu.

Mücahit Oktay  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Trump'tan, Chicago'da da sınır dışı operasyonu başlatacağını ima eden paylaşım Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

New York

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı, kendisinin ve Chicago'nun siluetinin yer aldığı yapay zeka destekli paylaşımda, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

Kısa zamanda demokrat kente ulusal muhafızların görevlendirileceğinin ima edildiği yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.

Trump'ın en önde olduğu görselde ayrıca, Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD'nin başkenti Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Chicago sakinleri, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi
Bir çok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
Fransız gazetesi Le Figaro: "İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda"
Gazze'de bir müzik öğretmeni İsrail dronlarının çıkardığı sesi yaptığı şarkıda arka fon olarak kullandı
Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kazılara başladı

Benzer haberler

Trump'tan, Chicago'da da sınır dışı operasyonu başlatacağını ima eden paylaşım

Trump'tan, Chicago'da da sınır dışı operasyonu başlatacağını ima eden paylaşım

CNN: Trump, Maduro'ya baskı amacıyla Venezuela'daki kartelleri hedef almayı değerlendiriyor

Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza uygulayan AB'yi ticaret soruşturmasıyla tehdit etti

ABD Başkanı Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık

ABD Başkanı Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık
ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı
ABD Başkanı Trump, Washington'da 3 haftada 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Washington'da 3 haftada 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet