Dünya

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "uzun, verimli ve nazik" olarak nitelendirdi.

Sinan Doğan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Bogota

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini detaylara girmeden değerlendirdi.

Trump ile "uzun, verimli ve nazik" bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Rodriguez, "ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı saygı çerçevesinde uzun, verimli ve nazik bir görüşme yaptım. Görüşmede, halklarımızın yararına ikili çalışma gündemini ve hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerde bekleyen konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Trump, Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtmişti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

