Dolar
41.16
Euro
48.03
Altın
3,546.32
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,828.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi.

Can Hasasu  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

Washington DC

AA’nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılığı savaşı sonlandırma çabalarını engelliyor" yorumu

Beyaz Saray yetkilisine göre bu görüşme, Avrupa liderleri arasında Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu.

Avrupa liderlerinin Rusya ve Ukrayna konusunda sergilediği bireysel politik ayrışmaya dikkati çeken yetkili, bu görüş ayrılığının savaşı sonlandırma çabalarını engellediğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin okyanusun diğer tarafındaki bir savaşın içine sürüklenmek istemediğini vurgularken, Başkan Trump'ın son açıklamalarına da atıfta bulunarak, bu savaştan yalnızca eski Başkan Joe Biden'ın sorumlu olmadığını dile getirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, "Bu savaş sadece Biden'ın suçu değil, aynı zamanda (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de suçu." ifadelerini kullanarak, her iki liderin de savaşın sona ermesi umudu varsa tavizler vermek zorunda olacaklarını belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Avrupa liderleri ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrası, Rusya konusunda çok yakında açıklamada bulunacağını da doğruladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin soruşturmada hapis cezası istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi defnedildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

ABD Başkanı Trump, Washington'da 3 haftada 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Trump, Beyaz Saray'daki "pencereden eşya atma" videosunun yapay zeka olduğunu savundu

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu boyunca düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu boyunca düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü
Trump, İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisinin zayıfladığını belirtti

Trump, İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisinin zayıfladığını belirtti
Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı

Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet