Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,464.30
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Dünya

Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki şiddet ve suç oranlarına dikkati çekerek, yerel yetkililere ya bu durumun çözüme kavuşturulması ya da federal hükümetin bölgeye gideceği mesajını verdi.

Dildar Baykan Atalay  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı

Ankara

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'ın ardından federal güçleri Chicago'da görevlendirebileceği sinyalini verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Chicago'da geçen hafta sonu 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirten Trump, "Illinois'in zayıf ve zavallı Valisi JR Pritzker suçu engellemek için yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Adam delirmiş. Bunları hızlı bir şekilde bir çözüme kavuştursa iyi olur yoksa biz geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında da Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkent Washington'a değinen Trump, "(Başkent Washington) Sadece 14 günde tam anlamıyla suçlardan arındırılmış bölge oldu. Burada yaşayan ve çalışan insanlar mest olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın "suçla mücadele" hamleleri

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, başkent Washington yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı

Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Trump'ı "Rusya yanlısı" olmakla suçladı

ABD Başkan Yardımcısı Vance'tan Trump'ın sağlığının bozulması halinde "başkanlığa hazırım" mesajı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, görevden alınmasını engellemek için Trump'a dava açtı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, görevden alınmasını engellemek için Trump'a dava açtı

Trump, yönetim kurulu üyesini hedef alarak Fed üzerindeki baskıyı artırıyor

Trump, yönetim kurulu üyesini hedef alarak Fed üzerindeki baskıyı artırıyor
Trump yönetimi, bazı dış yardım harcamalarını durdurması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu

Trump yönetimi, bazı dış yardım harcamalarını durdurması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet