logo
Dünya

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu boyunca düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde hafta sonu boyunca meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Zeynep Katre Oran  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu boyunca düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü

Chicago

Polis verilerine göre, 29 Ağustos Cuma gecesinden 1 Eylül Pazartesi gecesine kadar kent genelinde 37 ayrı olayda toplam 58 kişi vuruldu. Bunlardan 8'i yaşamını yitirirken 50'si yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi veya stabil olduğunu, bazı kişilerin ise kritik durumda olduğunu aktardı.

Polis, birkaç olayda şüpheli kişilerin sorgulandığını ancak saldırıların büyük kısmında henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Trump'tan "Chicago'daki suç oranlarını azaltacağım" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Chicago'daki şiddet ve suç oranlarını tekrardan gündeme getirdi.

Tıpkı başkent Washington'daki gibi bu kentte de suç oranlarını azaltacağını vurgulayan Trump, "Chicago açık ara dünyanın en kötü ve en tehlikeli şehri." ifadesini kullandı.

Trump, yaşanan saldırıları gerekçe göstererek Illinois Valisi JB Pritzker'ı hedef aldı ve valinin kendisinden yardım istemesi gerektiğini savundu.

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, başkent Washington yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.

İlgili konular
