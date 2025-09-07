Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump: İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Mücahit Oktay  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
ABD Başkanı Trump: İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi

New York

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'a, ateşkes için sunduğu şartları kabul etmesi için "son defa uyarı" yaptığını yazdı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Herkes esirlerin evine dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor! İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ı, ateşkes teklifini kabul etmemenin sonuçları konusunda ikaz ettiğini belirten Trump, "Bu son uyarım, bir daha olmayacak!" diye ekledi.

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen günlerde, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurmasının ardından geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 828 kişi yaşamını yitirdi, 50 bin 326 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 385'e çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 577 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

