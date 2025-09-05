Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza uygulayan AB'yi ticaret soruşturmasıyla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Google ve Apple gibi ABD teknoloji şirketlerine uyguladığı cezaları "geçersiz kılmak" için ticaret soruşturması başlatmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
New York

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa'nın Google'a 3,5 milyar dolarlık para cezası uygulayarak, Amerikan yatırımları ve istihdamına gidecek olan parayı elinden aldığını öne süren Trump, bunun özellikle Google ve diğer Amerikan teknoloji şirketlerine uygulanan birçok para cezası ve verginin üzerine eklendiğini vurguladı.

Trump, bu durumun çok adaletsiz olduğunu ve Amerikan vergi mükelleflerinin bunu kabul etmeyeceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi, yönetimim bu ayrımcı eylemlerin devam etmesine izin vermeyecek. Örneğin Apple, bence uygulanmaması gereken 17 milyar dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kaldı. Bu parayı geri almalılar. Parlak ve eşi benzeri görülmemiş Amerikan yeteneğine bunun yapılmasına izin veremeyiz. Eğer olursa, bu vergi ödeyen Amerikan şirketlerine uygulanan haksız cezaları geçersiz kılmak için '301. Madde' prosedürünü başlatmak zorunda kalacağım."

Trump diğer bir paylaşımında, Google'ın geçmişte de "sahte iddialar” dolayısıyla AB'ye milyarlarca dolar ceza ödediğini anımsatarak, "Bu ne kadar çılgınca bir durum. Avrupa Birliği, Amerikan şirketlerine karşı bu uygulamayı derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB bugün Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro para cezası vermişti.

"301. Madde" soruşturması, ABD ticaretine zarar veren haksız dış ticaret uygulamalarını ele almak için 1974 tarihli ABD Ticaret Yasası kapsamında yapılıyor.


