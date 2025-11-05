Trump, milyarder iş insanı Isaacman'i NASA Direktörlüğüne yeniden aday gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, "geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdikten sonra" adaylığını geri çektiği milyarder iş insanı Jared Isaacman'i, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine yeniden aday gösterdiğini açıkladı.
Ankara
Trump, Isaacman'in adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
- Trump, Ulaştırma Bakanı Duffy'i NASA'nın "Geçici Direktörü" olarak atadığını duyurdu
- Trump, milyarder iş insanı Isaacman'in NASA Direktörlüğü adaylığını geri çekti
Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin NASA'nın Geçici Direktörü olarak "olağanüstü" bir iş çıkardığını belirten Trump, "Bu akşam, başarılı bir iş insanı, hayırsever, pilot ve astronot olan Jared Isaacman'i NASA Direktörü olarak aday göstermekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Trump, "uzaya tutkusu, astronotluk deneyimi ve keşfin sınırlarını zorlama, evrenin gizemlerini çözme ve yeni uzay ekonomisini geliştirme konusundaki adanmışlığının" Isaacman'i NASA'yı yeni bir seviyeye taşımak için "ideal aday" haline getirdiğini kaydetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Jared Isaacman
Trump, Aralık 2024'te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.
ABD'li iş insanı Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Trump, Haziran 2025'te, Isaacman'in geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdiğini ve bu doğrultuda adaylığını geri çektiğini duyurmuştu.
İlk olarak 2021 yılında Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, Eylül 2024'te yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıktı.
Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, "Shifts4" ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendisine yer edindi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.