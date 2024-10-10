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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan "Milton" uyarısı: "Yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor"

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası ile ilgili brifing alan ABD Başkanı Joe Biden, halka uyarılarda bulunarak, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." dedi.

Hakan Çopur  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
ABD Başkanı Biden'dan "Milton" uyarısı: "Yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Washington

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen ve yetkililerin katıldığı brifingde Milton Kasırgası ile ilgili son durumu değerlendirdi.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Biden, Florida'ya yaklaşan kasırgaya ilişkin "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, federal yönetim olarak Florida'daki yetkililerle ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile yoğun bir koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Biden, kasırgada zarar görenlere 750 dolar yardım yapılacağı da dahil bazı iddialar ortaya atan eski ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösterdi.

Trump'ın açıklamalarını "sorumsuz, pervasız ve amansız dezenformasyon ve yalanlar" şeklinde tanımlayan Biden, Trump'ın böyle bir dönemde yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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