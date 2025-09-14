Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,660.00
BTC/USDT
115,987.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li aktivist Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da anma töreni yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk için 21 Eylül'de anma töreni düzenlenecek.

Gökhan Çeliker  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
ABD'li aktivist Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da anma töreni yapılacak

Ankara

Uluslararası basındaki haberlere göre, Kirk için Arizona'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip bir stadyumda anma töreni yapılacak.

21 Eylül'deki törene ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Radikal solcu bir grup çılgın"

Öte yandan Trump, NBC News'e verdiği telefon röportajında, Kirk'ün öldürülmesi ve buna bağlı gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede "radikal solcu bir grup çılgınla" uğraştıklarını söyleyen Trump, bu grubun "adil" mücadele etmediğini, ülkedeki solcu kesimin ABD'deki gelişmeleri beğenmediğini savundu.

Trump, Kirk'ün ölümünün ardından ülkesinin, yaralarını sarmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson, ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor
Büyükelçi Demircan: Bazı vatandaşlarımızın Küresel Sumud Filosundaki gemilere binememesi bizimle ilgili değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TV programında "hakaret" iddiasına ilişkin iddianame
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı

Benzer haberler

ABD'de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı

ABD'de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı

ABD'li aktivist Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da anma töreni yapılacak

Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Katar'a saldırısından memnun olmadıklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Katar'a saldırısından memnun olmadıklarını belirtti
Çin ve ABD heyetleri, Madrid'deki müzakerelerde TikTok sorununu da görüşecek

Çin ve ABD heyetleri, Madrid'deki müzakerelerde TikTok sorununu da görüşecek
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea: NATO topraklarının her karışını savunacağız

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea: NATO topraklarının her karışını savunacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet