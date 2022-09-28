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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Japon firmalara 'çip tedarikinde iş birliğini artırın' çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe iş birliğini artırmaları çağrısı yaptı.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.09.2022
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Japon firmalara 'çip tedarikinde iş birliğini artırın' çağrısı

Tokyo

Suikasta kurban giden eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenen devlet töreni kapsamında Japonya'da bulunan Harris temaslarını sürdürüyor.

Harris, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Rezidansı binasında Nikon, Fujitsu, Hitachi High-Tech ve Tokyo Electron dahil Japon iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Harris, ekonomik büyüme ve güvenliğin sağlanmasında çip tedarikinin önemini vurgulayarak, bu alanda Japonya'nın "hayati bir rol üstlendiğini" söyledi.

Harris, "Küresel talebi bir ülkenin karşılayamayacağının farkındayız. ABD ve müttefiklerinin pratik seviyelerde büyüme ve işlevselleşmesini sağlayacak tarzda birlikte çalışması önemli." ifadelerini kullandı.

"Japonya ve ABD, ileriye dönük inovasyona yatırım ve dirençli tedarik zinciri için çalışma kararlılığını paylaşıyor." diyen Harris, Japon firmalarından sektörel iş birliğini artırmalarını talep etti.

Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerli üretimin artırılması için geçen ay imzaladığı "Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Oluşturma (CHIPS) ve Bilim Yasası"nı anımsattı.

Kovid-19 salgını şartlarının, ülkelerin tedarik zincirlerindeki zayıflıkları ortaya çıkardığını belirten Harris, "Temel ikmal maddelerine yönelik bağlılıklarımızı çeşitlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Mobil telefonlardan otomobillere kadar küresel yarı iletken ihtiyacının yükselmesi karşısında gelişmiş ülkeler, istikrarsızlaşan tedarikin büyük ekonomik yansımaları olabileceğini düşünüyor.



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