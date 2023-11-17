Dolar
28.70
Euro
31.25
Altın
1,985.05
ETH/USDT
1,927.70
BTC/USDT
36,190.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin Huzuru konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımı Almanya ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Berlin Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB sözcüsü, mağduriyet açısından Filistin yerine, İsrail’i Ukrayna ile bir tuttu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Ukrayna ile İsrail arasında benzerlik kurarak, her ikisinin de mağdur taraf olduğunu ve kendini savunmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Selen Valente Rasquinho  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
AB sözcüsü, mağduriyet açısından Filistin yerine, İsrail’i Ukrayna ile bir tuttu

Brüksel

Stano, günlük basın toplantısında bir gazetecinin "AB'nin ortak duruşunun aksine Fransa, Belçika, İspanya liderlerinin ateşkes çağrısı yaptığı, İsrail'in saldırılarının orantısız olduğu gibi söylemleri mevcutken, AB'nin neden 'çekingen' davrandığı, Ukrayna'daki duruma sesini yükseltirken Gazze'yle ilgili sessiz kaldığı" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Peter Stano, "Biz utangaç değiliz. Biz aslında çok ilkeliyiz. Her zaman hakların, özgürlüklerin ve ilkelerin savunulması adına sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Sözcü, şöyle devam etti:

"Gazze'de olup bitenler ile Ukrayna'da olup bitenler arasında herhangi bir karşılaştırma yapmak kesinlikle anlamsızdır. Gazze ile Ukrayna arasındaki tek paralellik, hem Ukrayna'nın hem de İsrail'in sebepsiz yere küstahça, yasa dışı bir saldırının kurbanı olması ve kendilerini savunmaya ihtiyaç duymalarıdır. Bu ikisi arasında kurulabilecek başka bir benzerlik ya kasıtlı yanlış bilgilendirme girişimine ya da bilgi eksikliğine dayanıyor."

AB yönetimi İsrail'in Gazze'de 11 bini aşkın sivili öldürmesine rağmen hala ateşkes çağrısında bulunmak konusunda dahi uzlaşma sağlayamadığı için eleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Gazzeli kadın, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği güzergahta yaşadığı korkuyu AA'ya anlattı

Gazzeli kadın, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği güzergahta yaşadığı korkuyu AA'ya anlattı

Finlandiya, Rusya ile tüm sınırını kapatmaya hazır

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı

İsrail'de yapılan bir ankete göre halk, eski Mossad Başkanı Cohen'i Netanyahu'nun halefi olarak görüyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre halk, eski Mossad Başkanı Cohen'i Netanyahu'nun halefi olarak görüyor
AB Komisyonu üyesi Varhelyi'ye "Filistin'e yardımları geciktirme" suçlaması

AB Komisyonu üyesi Varhelyi'ye "Filistin'e yardımları geciktirme" suçlaması
AB Sözcüsü Stano: İsrail'in operasyonu bittikten sonra sahadaki durumun nasıl düzenleneceği konusunda görüşmeler sürüyor

AB Sözcüsü Stano: İsrail'in operasyonu bittikten sonra sahadaki durumun nasıl düzenleneceği konusunda görüşmeler sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet