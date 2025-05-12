Samsun Çarşamba Havalimanı 4 ayda 452 bin 945 yolcuya hizmet verdi
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 4 ayında 452 bin 945 yolcuya hizmet sunuldu.
Samsun
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda nisan ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 477, dış hatlarda 12 bin 6 olmak üzere 129 bin 483 olarak gerçekleşti.
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Havalimanından iç hatlarda 1052, dış hatlarda da 123 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise nisanda 1086 ton oldu.
Yılın ilk dört aylık döneminde ise yolcu trafiği 452 bin 945 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde havalimanına 4 bin 713 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 3 bin 896 tona ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.