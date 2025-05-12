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Dünya

Rusya, Asya'nın en büyük doğal gaz ve petrol tedarikçisi olmak istiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, boru hatlarıyla doğal gaz ihracatını 2039'a kadar 197 milyar metreküpe çıkartmayı planladıklarını ve 2050'ye kadar Asya'nın en büyük doğal gaz ve petrol tedarikçisi olacaklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Rusya, Asya'nın en büyük doğal gaz ve petrol tedarikçisi olmak istiyor

Moskova

Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan "Enerji Politikası" adlı dergi için kaleme aldığı makalede, enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

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Rusya'nın dünyanın en büyük üç petrol üreticisi ve ihracatçı ülkesi arasında yer aldığına işaret eden Novak, "Küresel pazarda yüzde 10 paya sahibiz. Aynı zamanda doğal gaz rezervlerinde ilk, doğal gaz üretiminde ise ikinci sırada yer alıyoruz." dedi.

Novak, petrolde yıllık 540 milyon ton üretime ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, "Boru hatlarıyla doğal gaz ihracatını 2036'ya kadar 197 milyar metreküpe çıkarmayı ve 25 yılda yaklaşık 1 trilyon metreküp doğal gaz üretmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asya'ya yönelik enerji ihracatı için altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Novak, "Petrol sevkiyatının da etkinliğini artırarak 2050’ye kadar Asya’nın bir numaralı doğal gaz ve petrol tedarikçisi olacağız. Boru hattı, liman ve demir yolu yatırımlarıyla Doğu bölgesinin kapasitesi arttırılacak." dedi.

Novak, sıvılaştırılmış doğal gazda da (LNG) başta gemi yatırımları olmak üzere gerekli adımları atarak önemli bir ihracatçı haline geleceklerini kaydetti.

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