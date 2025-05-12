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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri İstanbul'da yeniden başlatma teklifinin birçok ülke tarafından desteklendiğini belirterek, "Uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız" dedi.

Dmitri Chirciu, Davit Kachkachishvili  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Rusya: Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını bulma konusunda kararlıyız

Moskova/Kiev

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatmayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, "Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözümün bulunmasını, meselenin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve kalıcı barışın sağlanmasını amaçlayan bu yaklaşım, birçok ülke lideri tarafından anlayışla karşılandı ve desteklendi." şeklinde konuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ukrayna'yı bu teklife derhal ve koşulsuz teklif edilen görüşmelere katılmaya çağırdığını dile getiren Peskov, Putin'in dün bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

Peskov, "Erdoğan, müzakereleri organize etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu teyit etti. Uzun vadeli barışçıl çözüme ulaşmanın yollarını bulma konusunda kararlıyız." dedi.

Ukrayna: Zelenskiy, Putin'le şahsen görüşme istedi ancak henüz bir yanıt gelmedi

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısına henüz bir yanıt alamadığını söyledi.

​​​​​​​Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının toplantısına video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündeminin barış çabaları olduğunu kaydeden Sybiha, "Bu hafta barış ve sorumluluk açısından kritik öneme sahip eylemlerimiz için stratejiler üzerinde anlaştık." ifadesini kullandı.

Sybiha, cephedeki son gelişmelere de değinerek, "Ruslar, 12 Mayıs'tan itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes önerisini görmezden geliyor ve tüm cephe hattı boyunca Ukrayna mevzilerine saldırmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın, ateşkesi sağlamak için bir fırsatı daha kaçırmaya çalıştığını savunan Sybiha, "Bu durum, Rusya'nın tek amacının savaşı sürdürmek olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." iddiasında bulundu.

Sybiha, savaşı durdurmak ve diplomasiye fırsat vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs'ta Türkiye'de bir araya gelmeye yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlatan Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, perşembe günü Putin ile şahsen görüşmeyi bile önerdi ancak henüz bir yanıt gelmedi." ifadesini kullandı.

Sybiha, toplantıda Rusya'ya yaptırımları konuştuklarını kaydederek, "Putin, barış çabalarını reddetmenin ve savaşa devam etmenin sonuçlarını anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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