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Dünya

AB, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmasını olumlu karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, ABD ve Çin'in tarifleri 90 gün boyunca büyük ölçüde düşürmek konusunda uzlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
AB, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmasını olumlu karşıladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD ve Çin'in karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 90 gün için düşürmesi konusunda anlaşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"ABD ve Çin'in 90 gün boyunca tarifelerin uygulanmasını bir ölçüde geri çekeceklerini duyurmalarını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Gill, AB'nin küresel ticaret ve ekonomi açısından tarifeleri "geri adım" olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Gill, küresel tedarik zincirlerinin iyi işleyişine katkıda bulunacak, küresel ticaret ve yatırım için istikrarı ve öngörülebilirliği destekleyecek her adımı memnuniyetle karşıladıklarına işaret ederek, ticarette engelleri azaltmak istediklerini sözlerine ekledi.

ABD Çin tarife gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini üç aylığına yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.

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