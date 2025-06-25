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Ekonomi

AB ülkeleri, sanayilerine indirimli elektrik sunmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerine elektrik fiyatında indirim imkanı sunmalarını sağlayacak kural değişikliği teklifi hazırladı.

Ata Ufuk Şeker  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
AB ülkeleri, sanayilerine indirimli elektrik sunmaya hazırlanıyor

Brüksel

AB Komisyonu, sanayinin karbondan arınması, temiz enerjiye geçiş ve temiz teknoloji kullanımına katkı vermek üzere hazırlanan yeni kamu destek kural çerçevesi teklifini açıkladı.

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Çerçeve ile AB kamu destek kuralları doğrultusunda üye ülkelerin belirli yatırımlar ve hedefler için gereken koşulları belirlediğine işaret edilen açıklamada, üye ülkelerin temiz endüstriyi desteklemek için hazırlayacakları planları Komisyonun hızla onaylayacağı belirtildi.

Açıklamada, çerçevenin yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yakıtların yaygınlaştırılması, düşük maliyetli temiz elektriğe geçişi sağlamak için enerji yoğun kullanıcılara geçici elektrik fiyatı indirimi, mevcut üretim tesislerinin karbondan arındırılması, temiz teknoloji üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve enerji altyapı projeleri ile döngüsel ekonomiyi destekleyen projelere yapılan yatırımların riskten arındırılması gibi alanlarda kamu yardımı kurallarını basitleştireceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, enerji yoğun kullanıcılar için elektrik maliyetlerine destek sağlanacağı, bu kapsamda üye ülkelerin özellikle uluslararası ticarette yer alan ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere elektrik fiyatı desteği sunabileceği ifade edildi.

Uzun süredir ABD ve Çin'deki rakiplerinden birkaç kat yüksek enerji maliyetleri ile karşılaşan AB sanayisi bu duruma karşı önlem alınmasını talep ediyordu.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB Komisyonu onayı ile kullanabiliyor.

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